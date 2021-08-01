Боксер из Кузбасса гарантировал себе и России олимпийскую медаль

Фото: Федерация бокса России

Сегодня на летней Олимпиаде в Токио состоялся четвертьфинальный поединок боксеров, выступающих в весовой категории до 75 кг. Россиянин Глеб Бакши уверенно победил соперника из Гаити Даррелла Валсента-младшего. Все арбитры единогласно отдали ему преимущество. Бакши вышел в полуфинал олимпийского турнира. В соответствии с правилами, Глеб таким образом, гарантировал себе как минимум бронзовую медаль.

За выход в финал соревнований россиянин поборется с представителем Бразилии Эбертом Соузой. Бой состоится 5 августа.

Глебу Бакши 25 лет. Он родился и вырос в Симферопроле, с 2019-м он начал выступать и за Кемеровскую область. На сегодняшний день он первый номер мирового рейтинга среди боксеров-любителей в весовой категории до 75 килограммов и действующий чемпион мира.