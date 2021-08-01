В Кемерове открыли движение автотранспорта на участке бульвара Строителей. Фото: СГК Кузбасс.

В Кемерове открыли на два часа раньше запланированного срока движение автотранспорта на участке бульвара Строителей. Об этом сообщили в Кузбасском филиале Сибирской генерирующей компании. Напомним, что дорогу перекрывали из-за работы по замене участка теплосети.

СГК уточняет, что подрядная организация будет укладывать асфальт в ближайшие дни, тогда же и восстановят газон. Добавили, что ремонтные бригады поменяли почти 40 метров прямого и обратного трубопровода, который обеспечивает теплом и горячей водой общежитие медицинского университета. Также отметили, что теплосети под дорогой были, мягко сказать, изношенными.

– Мы организовали работы так, что горячую воду в общежитие отключали всего на несколько часов, – но и жильцов во время летних каникул в комнатах немного, – рассказали в СГК Кузбасс.