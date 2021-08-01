Гимнастка из Кузбасса выиграла серебряную медаль на Олимпиаде

Фото: Вера САЛЬНИЦКАЯ

Сегодня на летних Олимпийских играх в Японии прошли финалы в отдельных видах по спортивной гимнастике.

На разновысоких брусьях у женщин победительницей стала Нина Дервель из Бельгии.

Бельгийская гимнастка - действующая чемпионка мира в данном виде программы. Выступила она без серьезных помарок и в итоге набрала 15,200 балла.

Еще две фаворитки, олимпийские чемпионки американка Суниса Ли и россиянка Ангелина Мельникова, выступили с серьезными ошибками. Ангелина и вовсе сорвала комбинацию и в итоге смогла лишь замкнуть восьмерку финалисток. Ли набрала 14,500 балла, что принесло ей только бронзовую медаль.

А второй стала еще одна россиянка, Анастасия Ильянкова. Чемпионка Европы в этом виде набрала 14,833 балла.

Анастасии - двадцать лет, она воспитанницы знаменитой ленинск-кузнецкой спортивной школы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Иннокентия Маметьева.