Минздрав Кузбасса проверит информацию о нехватке кислорода в больнице. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Пациент «ковид» отделения в Центре охраны здоровья шахтеров в Лесном городке Ленинска-Кузнецкого рассказал, что не хватает аппаратов для обеспечения больных кислородом. Отмечено, что больные вынуждены дышать по очереди. В комментариях горожане подтвердили слова автора и сообщили, что основной проблемой является нехватка кислорода.

— Везде говорят, что все всего хватает, но в отделении нет элементарных аппаратов для подключения к кислороду. Мы дышим по очереди, задыхаемся, а ведь нужно быть постоянно подключенным к кислороду как-то можно решить эту проблему. Даже в Первой городской больнице говорят с этим нет проблем, а как же так в такой большой больнице не решается такая серьезная проблема, — написал пациент в соцсети.

Кроме того, автор поста выразил благодарность медперсоналу.

—Еще хочется также написать отзыв врачам и медсестрам прекрасный персонал девочки делают все возможное, просто большие Молодцы надо отдать им должное, мы им очень благодарны за их внимание и отношение к больным!!! Низкий вам поклон дорогие наши медики, — добавил автор.

Минздрав Кузбасса отреагировал на данное сообщение и попросил данные у пациентов, чтобы связаться лично.