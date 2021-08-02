В День ВДВ в Кемерове отключили городские фонтаны

2 августа в России отмечачется День воздушно-десантных войск, празднование которого во многих городах страны традиционно сопровождается купанием десантников в фонтанах. Но не в Кемерове, где ежегодно в это день фонтаны отключают для проведения профилактических работ. Вот и сегодня, девять городских фонтанов: у драмтеатра, филармонии,на Пионерском бульваре, у ДК Шахтеров, в жилом районе Кедровка и два плоскостных - в Шалготарьяне и в сквере имени Резникова, отключены на профилактические работы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Кемерова.

- По завершении профилактики фонтаны заработают вновь, - сообщили в кемеровской мэрии.