Власти Новокузнецка заплатят более 125 миллионов рублей за ремонт дорог в 2022 году. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Новокузнецке запланированы ремонтные работы на семи городских автомобильных дорогах в 2022 году. На портале госзакупок объявлен тендер на поиск подрядчика. Также общая протяженность ремонтируемых участков составляет 9,24 километров. Заказчик в качестве начальной стоимости контракта указал почти 125,8 миллонов рублей. Заявки на участие в аукционе можно подать до 5 августа. Подрядчик должен будет завершить работы не позднее 1 сентября 2022 года.

В Кузнецком районе отремонтируют две дороги: по проезду Ферросплавный от пересечения с улицей Народная до пересечения с улицей Новороссийская и по улице Новороссийская от проезда Ферросплавный до Кузнецкого шоссе.

В Заводском районе необходимо выполнить работы по улице Малая от проезда Крепостной до улицы Депутатская, по улице Депутатская от улицы Малая до проезда Томский и проезд Томский от улицы Депутатская до Заводского шоссе.

В Куйбышевском районе дорожники проведут ремонт проезжей части по улице Сибиряков-Гвардейцев от проспекта Курако до железнодорожного переезда. Исключением будет кольцевая развязка.

В Центральном районе выполнят ремонтные работы по улице Рябоконева от железнодорожного переезда до улицы Хлебозаводская.