Названы территории Кузбасса, где выявили 201 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 2 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 201 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 45. В Новокузнецке - 39. В Междуреченске – 20. В Осинниках – в 14. По девять – в Калтане и Новокузнецком МР. По восемь – в Анжеро-Судженске и Ленинске-Кузнецком. Семь – в Прокопьевске. Шесть – в Белове. Пять – в Гурьевском МО. По четыре – в Тайге и Промышленновском МО. Три – в Яшкинском МО. По два – в Киселевске, Краснобродском, Крапивинском МО и Тисульском МО. По одному – в Ижморском МО, Кемеровском МО, Прокопьевском МО и Юргинском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 46 475 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 43 565 выздоровели, 989 скончались, 13 970 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.