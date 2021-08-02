В Кузбассе утонули два подростка, катаясь на лодке

В Крапивинском районе на главном Барачатском пруду утонули два подростка. Следком Кузбасса возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Следствие сообщает, что 31 июля поступило сообщение о исчезновении двух мужчин, которые рыбачили на пруду. Утонувших подняли с глубины примерно 4 метров и в 40 метрах от берега. Оказалось, что погибли два подростка 16 лет, которые приехали из Кемерова. Следком установил, что ребята катались на небольшой резиновой лодке с мотором.

Очевидцы рассказали, что несовершеннолетние сидели сзади из-за этого случился сильный крен и лодка перевернулась. Отмечено, что лодку дал мужчина, который не уточнил подросткам правила безопасности и не контролировал их нахождение на воде. Следствие устанавливает обстоятельства случившегося и причину смерти. Расследование уголовного дела продолжается.