В Кузбассе намерены открыть детский ковидарий. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Главный врач междуреченской городской больницы Алишер Баховудинов рассказал о заболеваемости коронавирусом в городе. Отметил, что в растет численность заболевших среди детей. В связи с этим главврач на совещании готовил письмо в минздрав с просьбой разрешить развернуть отдельный детский ковидарий.

— Мы не можем детей и взрослых держать в одном месте, особенно там, где дети без сопровождения взрослых — есть определенные нормативные вещи, которые нужно соблюсти, — рассказал Алишер Баховудинов телеканалу ТРК «Квант».

Также он добавил, что на отделение неотложной помощи выросла нагрузка, поэтому на помощь к местным медикам пришлось привлечь медсотрудников из Кемерова. Кроме того, ковидарий и реанимация больницы заполнены, продолжается рост заболевших на амбулаторной лечении. Уточняется, что в середине июля их было 400 человек, а в конце уже тысяча.