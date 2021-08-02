Минздрав Кузбасса проверил больницу, в которой пациенты дышали кислородом по очереди. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Минздрав Кузбасса проверил центр охраны здоровья шахтеров в Ленинске-Кузнецком. Ранее пациент рассказал о нехватке кислорода в ковидном отделении. Уточнялось, что заболевшим приходилось дышать медицинским газом по очереди.

Сообщается, что в настоящее время развернуто 80 коек для больных коронавирусом. В постоянной подаче кислорода нуждаются 48 пациентов, а остальные в дробной. Заболевшие полностью обеспечены газом. Также Минздрав сообщил, что в медицинском центре работает комиссия, которая детально оценивает организацию и качество оказания медпомощи в отделении.

Кроме того, были выявлены нарушения. В организации достаточный запас кислорода в размере семи тонн, но в некоторых палатах выявили недостаток увлажнителей медицинского газа. Из-за этого пациентам не обеспечили его одновременное получение. Администрация центра не уведомила министерство здравоохранения о частичной неукомплектованности необходимыми медицинскими изделиями. После этого Минздрава региона оперативно доставил дополнительные палатные концентраторы на 15 пациентов. Также в медицинскую организацию доставляются недостающие увлажнители кислорода.

В министерстве здравоохранения Кузбасса уточнили, что в регионе имеется достаточный запас необходимого оборудования, медикаментов и средств индивидуальной защиты.