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Общество2 августа 2021 12:26

В Кемерове десантники отметили свой праздник, несмотря на ковидные ограничения

Екатерина САРДАКОВАЕкатерина САРДАКОВА
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Многие десантники пришли отметить праздник со своими детьми.

Многие десантники пришли отметить праздник со своими детьми.

Фото: Федор БАРАНОВ

В понедельник, 2 августа, в Кемерове десантники отметили свой праздник. Около двух сотен мужчин в тельняшках, многие - с детьми и женами, собрались сегодня утром у входа в Парк Чудес, откуда по улице Островского дошли до памятника воинам-кузбассовцам на улице Весенней, где выстроились торжественным строем и, возложив цветы к подножию мемориала, почтили память погибших за родину солдат.

Затем вэдэвэшники доехали до Пионерского бульвара и дошли до памятника воинам-интернационалистам, где также почтили память погибших минутой молчания и возложением цветов.

А вот соблюсти традицию купания в фонтанах у десантников в Кемерове не получилось. Ранее "Комсомолка" сообщала, что власти столицы Кузбасса отключили в день ВДВ девять городских фонтанов для проведения профилактических работ.