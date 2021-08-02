В Кузбассе произошло землетрясение. Фото:asgsr.ru.

В Кемеровской области сейсмостанции зафиксировали землетрясение. Об этом сообщили в оперативной сводке Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Сейсмическую активность зафиксировали в 15.25 по местному времени. На территории Беловского городского округа с координатами 54.18 широты и 86.34 долготы. Магнитуда сейсмического события 4.1, а в эпицентре интенсивность 5.0. Кроме того, характер подземных толчков не антропогенный, а естественный и в сводке обозначен, как earthquake (землетрясение