Кузбасс вышел на плато заболеваемости коронавирусом. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе наблюдается снижение количества вызовов скорой помощи и числа людей, которые обращаются в поликлиники области с признаками коронавирусной инфекции.

Сергей Цивилев заявил, что Кузбасс вышел на плато заболеваемости коронавирусом. Специалисты уточняют, что это связано с массовой вакцинацией. В регионе привиты 55,2% подлежащего вакцинации населения, что почти 684 тысячи человек, из них 195 тысяч старше 60 лет. Отмечено, что за прошлую неделю вакцинироовались почти 40 тысяч жителей региона. Кроме того, 241 человек в области уже прошел ревакцинацию.

Губернатор добавил, что нужно усиливать вакцинацию людей старшего поколения, чтобы защитить наиболее уязвимую для коронавируса возрастную категорию. Также в Кузбассе в наличии более 110 тысяч доз вакцины. Кроме того, жителям важно успеть защитить себя перед сезоном простуд.