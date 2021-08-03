В Кемерове нейрохирурги извлекли инородный предмет из глаза мужчины. Фото: ВКонтакте/kkbsmp42.

В Кузбасскую клиническую больницу скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского в нейрохирургическое отделение экстренно поступил кемеровчанин с инородным телом в глазной щели. Нейрохирурги провели трепанацию черепа и аккуратно извлекли предмет, тем самым спасли жизнь мужчины. Горожанину посчастливилось, что глазное яблоко пострадало не сильно и его не удалили. В настоящее время пациент находится под наблюдением специалистов.

- Это необычный случай в нашей практике. Пациенту повезло, что он вовремя поступил в больницу и жизненно важные структуры его мозга не пострадали. В противном случае все могло закончиться летальным исходом, - сообщил врач-нейрохирург Евгений Гинзбург.