Названы территории Кузбасса, где выявили 199 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 3 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 199 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 41. В Новокузнецке - 38. В Междуреченске - 16. В Осинниках - в 13. В Юрге - 11. По семь - в Белове и Калтане. По шесть - в Анжеро-Судженске, Киселевске, Прокопьевске и Новокузнецком МР. По пять - в Ленинске-Кузнецком и Мысках. По четыре - в Тайге и Гурьевском МО. По три - в Полысаеве и Крапивинском МО. По два - в Беловском МР, Кемеровском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Мариинском МР, Промышленновском МО, Таштагольском МР, Тисульском МО и Чебулинском МО. По одному - в Юргинском МО и Яйском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 46 674 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 43 758 выздоровели, 993 скончались, 14 230 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.