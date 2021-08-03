В Кузбассе жители тратят большую часть доходов на продукты питания и напитки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Кемеровостат провел анализ структуры потребительских расходов жителей Кузбасса за первый квартал 2021 года. Оказалось, что большую часть доходов кузбассовцы тратят на продукты питания. Отмечено, в регионе каждый житель в среднем располагает ресурсами в размере 23,5 тысяч рублей в месяц. А в среднем на одного члена семьи в области средняя сумма потребительских расходов составляет 13 969 рублей. Кроме того, жители городов тратят 14 525 рублей в месяц, а те, кто живет в сельской местности 10 536 рублей в месяц.

Так в структуре ежемесячных расходов 35,1% приходится на продукты питания и безалкогольные напитки, на транспорт —14%, на жилищно-коммунальные услуги — 11,3%, на одежду и обувь — 6,7%. Скромные расходы на поддержание здоровья — 4,9%, на отдых и спорт— 2,2%, на походы в кафе и рестораны — 0,9%.

В структуре расходов на питание основная доля приходится на покупку мясных продуктов — 29,2%, на молочные продукты и яица— 16,8%, на хлебобулочных изделия и крупы — 14%, на фрукты и орехи тратят немного — 7,1%, на овощи — 6,8%.

Структура ежемесячных расходов. Фото: Кемеровостат.