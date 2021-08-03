В Кузбассе очевидец снял момент смертельного падения женщины с балкона. Фото: ВКонтакте/belovo.

В поселке городского типа Инской Беловского городского округа погибла женщина после падения с балкона пятого этажа. Трагический момент попал на видео, его опубликовали в соцсети. На кадрах видно, что жительница хотела перелезть с балкона в соседнее окно, но сорвалась и упала.

Следком Кузбасса сообщил, что по данному факту организована доследственная проверка. Уточняется, что женщина 38 лет находилась в состоянии алкогольного опьянения. Также перед падением она перелезла с балкона в окно кухни, но захотела сделать это еще раз, но упала.