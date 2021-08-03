В Кузбассе после вмешательства прокуратуры ввели в эксплуатацию очистные сооружения. Фото: Аца КОШТЭ

В Кузбассе природоохранная прокуратура выявила нарушения при сбросе сточных вод в реку Власовка. Уточняется, что превышался допустимый сброс загрязняющих веществ, таких как нитрит, сульфат, марганец, аммиак и фенол.

Прокурор обратился в суд с иском к ООО «Власковское карьероуправление» в целях устранения нарушений закона. Он потребовал, модернизировать систему водоочистки, провести строительство либо реконструкцию очистных сооружений. Центральный районный суд Кемерова удовлетворил требования в полном объеме. Предприятие провело реконструкцию очистных сооружений, их запустили в эксплуатацию.

Кроме того, взяли анализ проб сточной воды, что подтвердило нормативное качество сбрасываемых сточных вод. Отмечено, прокуратура оставила на контроле ООО «Власковское карьероуправление».