В Кемерове жителям порекомендовали передвигаться на общественном транспорте с пересадками. Фото: АПК.

В Кемерове одна из жительниц сообщила, что 2 августа с 7.10 до 7.45 в Ленинском районе с остановки «ЖК Томь» она не могла уехать в центр города, так как маршрутка №40т не проезжала. Об этом женщина рассказала цифровой платформе «Кузбасс Онлайн».

- Вы издеваетесь, отстроили 2 огромных микрорайона, а транспорта нет!!!! Это вы считаете нормальным за 30 мин пришла одна маленькая 40 маршрутка, - написала кемеровчанка.

Администратор «Кузбасс Онлайн» ответил, что в указанный период времени проследовали 12 транспортных средств по направлению движения к проспекту Ленинградскому. Отмечено, что женщина могла воспользоваться указанными маршрутами, выехать на проспект Ленина и Октябрьский, а после и совершить пересадку на другие маршруты, которые бы следовали в центр города. Горожан возмутил данный ответ.

- Вас спрашивают, почему сороковушек не было, которые каждые 10 минут должны ходить по расписанию, вы перечисляете список маршрутов, которые фактически прошли. Я, например, не экстрасенс чтобы предугадать, что маршруток 40т не будет, - прокомментировал ситуацию другой житель города.

Еще одна кемеровчанка попросила уточнить, сколько пересадок нужно сделать, чтобы добраться с Комсомольского проспекта в центр города.

- Вы считаете, что у людей такая заработная плата, которая позволяет это делать? Я лично не знакома с такими людьми! У кого есть возможность, они ездят на своих авто, а не с многочисленными пересадками, - написала горожанка.

Также жители посоветовали организовать скидки на данный случай, чтобы пассажиры могли совершать пересадку. Также попросили привести в порядок расписание транспорта.