В Кемерове закрыли на карантин девять групп в детсадах из-за коронавируса. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кемерове закрыли на карантин девять групп в девяти детских садах города. Оказалось, что воспитанники и воспитатели контактировали с заболевшими коронавирусом . Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на мэрию.

В соответствии с предписанием Роспотребнадзора закрыли группы в детских садах № 1, 5, 8, 11, 29, 140, 171, 178 и 239. Детей и педагогов отправили на двухнедельную изоляцию. В детских садах проводят карантинные мероприятия, которые будут завершены 12 августа. Кроме того, родители ребятишек, которых отправили на самоизоляцию, могут взять на период карантина больничный.