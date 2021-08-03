Россельхозбанк: мужчины предпочитают брать сельскую ипотеку, женщины - на жилье в городе

Фото: предоставлено Россельхозбанком.

Специалисты Россельхозбанка проанализировали рынок ипотечного кредитования и выяснили, что мужчины берут кредит в 1,3 раза чаще женщин. Особенно это актуально для регионов Северного Кавказа: в ингушском филиале банка доля ипотечных кредитов, взятых мужчинами, составляет 91%, в дагенстанском – 75%, в Кабардино-Балкарии – 65%. А вот в Сибири наоборот: женщины оказались более активными заемщиками в якутском (59%) тувинском (56%) и томском (53 %) филиалах банка. А вот в новосибирском - мужчины ненамного – на один процент, но вырвались вперед.

Аналитики отмечают: главным трендом первой половины 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года стал заметный рост доли мужчин среди заемщиков.

Примечательно, что наиболее популярные программы востребованы мужчинами и женщинами по-разному: в то время как в подавляющем большинстве регионов сельскую ипотеку берут мужчины, в ипотеке с господдержкой между заемщиками обоих полов держится паритет.

Средний возраст заемщика сельской ипотеки не изменился и составляет 38 лет. Тогда как заемщики ипотеки с господдержкой в целом по стране на один год моложе тех, кто берёт сельскую ипотеку – им по 37 лет.

Еще одним трендом 2021 года стал рост среднего размера ипотечного кредита на 26% на фоне действия льготных программ. Средний размер кредита вырос с 1,9 миллиона рублей до 2,4 миллиона рублей, срок возврата увеличился всего на один год до 17 лет.

Это прямое свидетельство эффективности льготных ипотечных программ: они позволили брать более крупные займы на понравившееся жилье и при этом не растягивать срок погашения кредита.

Партнерский материал.