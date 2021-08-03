В Кузбассе женщина укусила кассира супермаркета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Междуреченске направило уголовное дело в суд, которое возбудили в отношении 28-летней женщины. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что жительница обвиняется по статье «Грабеж».

Сотрудница супермаркета рассказала, что неизвестная горожанка пыталась похитить два пакета с товаром. Работница заметила, что женщина направилась к выходу, догнала ее и стала забирать пакеты, но жительница ее укусила за запястье руки и убежала с частью товара. Кассир обратилась в травмпункт, ей диагностировали ссадины и кровоподтек в области предплечья.

Подозреваемую задержала полиция недалеко от магазина, ее доставили в отдел. Выяснилось, что горожанка специально пришла в магазин с пустыми пакетами и заполнила их в супермаркете продуктами и чистящими средствами, но не успела пройти мимо кассы. Оказалось, что 28-летнюю женщину неоднократно привлекали к административной ответственности за мелкое хищение. В этот раз возбудили уголовное дело, ей грозит до семи лет лишения свободы.