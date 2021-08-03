В Кузбассе мужчина пришел в гости к сожительнице и убил ее соседей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В отношении ранее судимого 37-летнего жителя города Новокузнецка завершилось уголовного дела расследование. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина совершил преступления по статье «Убийство двух лиц» и «Кража».

В июле 2020 новокузнечанин освободился из мест лишения свободы и приехал к частному дому, где раньше проживал с сожительницей. Оказалось , что умерла, а жилище пришло в непригодное для проживания состояние. Соседи пустили мужчину переночевать и они стали совместно распивать алкоголь. Хозяева через несколько дней просили гостя покинуть их дом, из-за этого случился конфликт. Обвиняемый нанес ножевые ранения 44-летнему мужчине, а затем 49-летней женщине, они скончались на месте. Тогда новокузнечанин похитил их сотовые, одежду. Закрыл входные двери на ключ и скрылся.

Родственники заявили в полицию о безвестном исчезновении погибших. В ходе следствия их тела обнаружили, установили причину смерти. В кратчайшие сроки мужчину задержали в реабилитационном центре в Прокопьевске. Его заключили под стражу, со следствием он сотрудничал, вину признал. Обвиняемый признан вменяемым. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу