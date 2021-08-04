День арбуза: Россия почти в полтора раза увеличила сбор бахчевых за 30 лет

3 августа отмечается День арбуза. Специально к этой дате Россельхозбанк изучил, как развивается отрасль и где арбузов точно хватит на всех.

За 30 лет, с 1990 года, Россия увеличила сбор арбузов и в целом бахчевых культур на 42%, а за последние 10 лет – на 28% до 1,58 млн тонн. Таким образом, сейчас на одного россиянина приходится около 11 кг бахчевых в год, то есть по одному арбузу (средняя масса 6 кг) и одной дыне (средняя масса 4,5 кг).

Главной житницей теплолюбивых арбузов и дынь в России выступают Южный (43% валового сбора), Приволжский (39%) и Северо-Кавказский (14%) федеральные округа.

Эти три округа можно назвать «бахчевыми донорами», так как в других округах России собственными силами удается выращивать совсем небольшой урожай. В Дальневосточном федеральном округе на одного жителя приходится лишь 1,3 кг местных бахчевых, а в Центральном, Северо-Западном, Уральском и Сибирском – и того меньше.

Несмотря на то, что бахчевые культуры заслуженно считаются брендом Астраханской области, по валовому сбору в 2020 году в хозяйствах всех категорий этот регион занял второе место (317 тысяч тонн). А вот первое место уже второй год подряд – у Оренбургской области (541 тысяча тонн), на которую фактически приходится каждый третий арбуз или дыня в стране. Третье место за Волгоградской областью (262 тысячи тонн). Каждый из трех приволжских регионов обгоняет по сбору любой из других семи федеральных округов.

Партнерский материал.

Генеральная лицензия Банка России N3349 (бессрочная)