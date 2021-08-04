Для школьников Кузбасса презентовали «осеннее» меню. Фото: АПК.

С прошлого года министерство образования Кузбасса внедрило инновационный подход к организации питания школьников. Министр образования Кузбасса Софья Балакирева рассказала, что во всех школьных столовых области для школьников 1-4 классов блюда готовятся по единому региональному меню, которое разработали с использованием региональных продуктов, учитывая вкусовые предпочтения учащихся.

Так в течение предыдущего учебного года проводили исследования и анализировали меню, которое использовалось. Качество школьного и дошкольного питания было на постоянном контроле Центра управления регионом, куда стекались жалобы и предложения родителей.

Также специалисты министерства образования организовывали опросы и анкетирование в электронном журнале. Собрали пожелания родительского контроля, Роспотребнадзора и представителей общественности. С их учетом сформировали обновленное «осеннее» меню.

В обновленное меню вошли блюда, которые ранее не использовались,такие как горячий бутерброд с помидором и сыром; фриттата (омлет по-итальянски) с овощами; запеканка творожная «Зебра» со сгущенным молоком; суп куриный с булгуром, помидорами и болгарским перцем; филе птицы, запеченное с овощами; котлеты: мясная с сыром и мясная с тыквой.