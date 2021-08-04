В Кузбассе росгвардейцы спасли бабушку и внука при пожаре. Фото: Росгвардия по Кузбассу.

В Белове во время ночного патрулирования росгвардейцы заметили густой дым, который исходил из бани на территории частного дома. Стражи правопорядка вызвали на адрес сотрудников МЧС, а сами в этот момент эвакуировали 65-летнюю бабушку и ее 15-летнего внука, сообщила пресс-служба управления Росгвардии по Кузбассу.

Также до прибытия пожарных росгвардейцы тушили пожар, чтобы огонь не перекинулся на соседние постройки, в том числе на дом. Прибывшие огнеборцы ликвидировали возгорание, а пожилая женщина поблагодарила стражей правопорядка за бдительность.