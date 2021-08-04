Названы территории Кузбасса, где выявили 200 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 4 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 200 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 38. В Новокузнецке - 37. В Междуреченске - 18. В Прокопьевске - 16. В Юрге - 13. В Белове - 11. Девять - в Осинниках. Восемь - в Ленинске-Кузнецком. Семь - в Мысках. По шесть - в Калтане и Промышленновском МО. Пять - в Киселевске. По четыре - в Анжеро-Судженске, Новокузнецком МР и Юргинском МО. Три - в Беловском МР. По два - в Гурьевском МО, Кемеровском МО, Крапивинском МО, Ленинск-Кузнецком МО и Прокопьевском МО. Один - в Таштагольском МР.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 46 874 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 43 955 выздоровели, 999 скончались, 13 554 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.