В Кузбассе сгорел мужчина в машине после столкновения с ЛЭП Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Таштагольском районе ночью 3 августа автомобиль столкнулся с высоковольтной опорой, погиб один человек. Смертельная авария случилась в поселке Каз. В машине находились три человека.

ГИБДД Кузбасса сообщает, что водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате обрыва проводов автомобиль загорелся, 27 летний водитель погиб на месте. Два пассажира 35-ти лет и 28-ми лет обратились за разовой медпомощью. Кроме того, у водителя не было прав на управление машиной.