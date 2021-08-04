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Происшествия4 августа 2021 7:58

В Кузбассе сгорел мужчина в машине после столкновения с ЛЭП

У водителя не было прав на управление автомобилем
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Кузбассе сгорел мужчина в машине после столкновения с ЛЭП

В Кузбассе сгорел мужчина в машине после столкновения с ЛЭП

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Таштагольском районе ночью 3 августа автомобиль столкнулся с высоковольтной опорой, погиб один человек. Смертельная авария случилась в поселке Каз. В машине находились три человека.

ГИБДД Кузбасса сообщает, что водитель Citroen не справился с управлением, съехал с дороги и врезался в опору ЛЭП. В результате обрыва проводов автомобиль загорелся, 27 летний водитель погиб на месте. Два пассажира 35-ти лет и 28-ми лет обратились за разовой медпомощью. Кроме того, у водителя не было прав на управление машиной.