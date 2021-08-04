«Бесчеловечное преступление»: в Кузбассе вандалы осквернили скульптуру героя войны. Фото:instagram/aleksei.fomin42.

В Юрге вандалы осквернили скульптуру «Возвращение героя». Об этом рассказал глава города Алексей Фомин на личной странице в Instagram. Отмечено, что герой герой был установлен на Аллее Победы в преддверии 9 мая.

- Смотрит молчаливо на своих «достойных» потомков, ради которых семнадцатилетним мальчишкой прошел через ад, кровь, страшные потери друзей на полях сражений, своих родных и близких. Потом из руин и пепла восстанавливал страну для нас, тех за кого 1418 дней и ночей стоял насмерть, - отметил глава города.

Также добавил, что у людей, которые не помнят свою историю, нет будущего. Предложил настроить внутренний контроллер - совесть, так как камеры в данном случае не панацея. Жители города поддержали мэра и рассказали, что больше всего издевались над скульптурой дети. Горожане уточнили, что родителям нужно чаще проводить с детьми профилактические беды.

- Дети берут пример с родителей! Начать с себя! Без слез, конечно, не взглянешь, - написала местная жительница.

Фото:instagram/aleksei.fomin42.

Фото:instagram/aleksei.fomin42.