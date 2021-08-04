На Кемерово обрушился мощный ливень с градом. Фото:ВКонтакте/auto_42.

В Кемерове днем 4 августа на город обрушился сильный ливень с градом и грозой. Кемеровчане поделились фотографиями, видео непогоды и затопленных улиц в социальных сетях.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что областная столица Кузбасса находится под влиянием высотного циклона, в самом его центре. Поэтому дожди ливни, грозы, град обещают еще сегодня и завтра. Также вчера по области метеостанции зафиксировали грозы. Отмечено, что такие циклоны чаще всего проявляют себя не утром, а как раз днем.

Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.

Фото:ВКонтакте/inc_kuzbass.