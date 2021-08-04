В Кемерове трамваи и троллейбусы возобновили движение в Рудничном районе. Фото: 2gis.ru/kemerovo.

В Кемерове восстановили движение трамваев и троллейбусов в Рудничном районе, которое было приостановлено из-за сильной грозы и ливня. Об этом сообщила горадминистрация. В настоящее время трамваи №3 и №10 ходят до КЭМЗ, а троллейбус №12 двигается по своему обычному маршруту.

Кроме того, в части Рудничного района без электроэнергии остались 12 многоквартирных домов и 143 улицы частного сектора, так как случилось аварийное отключение электроэнергии. Из-за погодных условий отключилась ведомственная подстанция на проспекте Кузнецком, 33, и без электричества остались жильцы, которые проживают на пересечения Советского и Кузнецкого проспектов, улице Карболитовская.

Также отмечено, что в течение часа на город выпал месячный объем осадков, поэтому ливневая канализация работала с перегрузкой. Ситуация на контроле оперативных служб, пострадавших нет. Напомним, что жители Кемерова поделились фотографиями непогоды.