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Общество4 августа 2021 13:24

Мэрия Кемерова определила график работы Московской площади

Горадминистрация ответила на вопрос жителей
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Мэрия Кемерова определила график работы Московской площади.

Мэрия Кемерова определила график работы Московской площади.

Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Жители Кемерова интересовались графиком работы Московской площади. Мэрия ответила на интересующий вопрос граждан и сообщила, что территория доступна, но в определенное время.

Городская администрация сообщила, что график работы Московской площади с 10.00 до 21.00. Кроме того, данную информацию разместили на входных группах. Также добавили, что в дальнейшем режим работы будет скорректирован, когда расширят зоны и добавят новые локации и точки притяжения.