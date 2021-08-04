Мэрия Кемерова определила график работы Московской площади. Фото: Сергей ГАВРИЛЕНКО

Жители Кемерова интересовались графиком работы Московской площади. Мэрия ответила на интересующий вопрос граждан и сообщила, что территория доступна, но в определенное время.

Городская администрация сообщила, что график работы Московской площади с 10.00 до 21.00. Кроме того, данную информацию разместили на входных группах. Также добавили, что в дальнейшем режим работы будет скорректирован, когда расширят зоны и добавят новые локации и точки притяжения.