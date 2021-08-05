В Кемерове трамвай сошел с рельс. Фото: ВКонтакте/incident_42.

В Кемерове утром 5 августа трамвай №5 сошел с рельс и заблокировал движение по одной из полос в районе перекрестка Ленина - Дзержинского. Очевидцы опубликовали фотографию с места случившегося. На кадрах видно, как общественный транспорт развернулся на ходу, из-за этого было затруднено движение сразу на двух улицах.

Кемеровская электротранспортная компания рассказала, что простой трамвая продлился около часа. Уточняется, что на перекрестке неправильно сработала стрелка, поэтому водитель предприняла необходимые меры. Кроме того, трамвай уже вернулся на маршрут.