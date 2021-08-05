Названы территории Кузбасса, где выявили 205 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 5 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 205 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 39. В Новокузнецке - 35. В Междуреченске - 23. В Юрге - 19. В Прокопьевске - 17. В Осинниках - 12. По семь - в Анжеро-Судженске, Калтане и Промышленновском МО. По шесть - в Киселевске и Ленинске-Кузнецком. По пять - в Белове, Мариинском МР и Яшкинском МО. По четыре - в Мысках и Полысаеве. Три - в Тисульском МО. Один - в Ленинск-Кузнецком МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 47 079 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 44 146 выздоровели, 1004 скончались, 13 304 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.