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Лето в городе5 августа 2021 7:59

Кемерово покрыл радиационный туман

Сильнее всего явление накрыло один из районов города
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Кемерово покрыл радиационный туман.

Кемерово покрыл радиационный туман.

Фото: Василий Вахрин

Кемерово 5 августа покрыла плотная пелена тумана, который сильнее всего проявил себя в Ленинском районе города. Синоптики Кемеровского гидрометцентра рассказали, что видимость на дорогах упала до 500 метров. Данная картина наблюдается по всей области.

Синоптики отмечают, что для августа характерны густые радиационные туманы. Данное явления возникает, когда утром холодный воздух наступает на теплую поверхность. В итоге происходит охлаждение земной поверхности. Кроме того, такие туманы благоприятно сказываются на появление грибов в лесу.