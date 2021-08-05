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Происшествия5 августа 2021 8:36

В Новокузнецке пятилетний мальчик выпал из окна на бетонную отмостку

Ребенка госпитализировали с травмами различной степени тяжести
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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В Новокузнецке пятилетний мальчик выпал из окна на бетонную отмостку.

В Новокузнецке пятилетний мальчик выпал из окна на бетонную отмостку.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке госпитализировали пятилетнего мальчика с травмами различной степени тяжести. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, родители рассказали мед работникам, что их сын упал с крыши гаража, который находится на территории частного дома в поселке Абагур-Лесной.

Инспекторы ПДН выяснили, что в доме на втором этаже в детской есть два окна, которые легко открываются на улицу. Мальчик отрыл одно из них, вылез на навес, оступился и упал с высоты 2,5 метра на бетонную отмостку возле крыльца дома. Родители в это время находились во дворе и были заняты домашними делами.

Полиция проводит проверку, решают вопрос о привлечении родителей к ответственности по статье «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних».