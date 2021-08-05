В Кузбассе 25-летний житель избил и изнасиловал 56-летнюю знакомую. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе в отношении 25-летнего жителя Топкинского района завершили уголовное расследование. Следком Кузбасса сообщает, что мужчина обвиняется по статье «Изнасилование».

В феврале этого года обвиняемый распивал алкоголь в компании 56-летней знакомой, которую он пустил пожить в свой дом. После застолья женщина ушла спать, а 25-летний хозяин решил изнасиловать ее. Он стал снимать с гостьи одежду, она проснулась, стала сопротивляться. Тогда мужчина ударил ее несколько раз по голове и заломил руку. Женщина потеряла сознание. Затем он совершил в отношении нее преступление.

Жительница обратилась через несколько дней в больницу с болью в руках, у нее диагностировали перелом костей предплечья. После этого женщина рассказала полиции, что в отношении нее совершили насильственное преступление. Мужчину задержали, он сотрудничал и признал вину. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.