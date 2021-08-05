Губернатор Кузбасса рассказал, как изменился Полысаево за 1000 дней. Фото: АПК.

Сергей Цивилев рассказал, что изменилось за тысячу дней подготовки к юбилею Кузбасса в Полысаеве. В городе отремонтировали школы, учреждения здравоохранения, создали детские и спортивные площадки и появился кинотеатр.

За время подготовки к 300-летию Кузбасса новоселье отметили 89 человек, которые относятся к льготным категориям. Также расселили два восьмиквартирных аварийных жилых дома, установили семь новых детских площадок, благоустроили территорию у городского ЗАГСа в сквере Молодоженов. Отремонтировали шесть дворов, работы продолжают еще на 11 территориях. Открыли обелиск «Памяти павших во время Великой Отечественной войны, локальных войнах и военных конфликтах». Высадили 10,5 тысяч деревьев хвойных и лиственных пород

Также ремонт произвели во взрослой и детской поликлиниках. Благоустроили территории горбольницы. Приобрели новое медицинское оборудование, два автомобиля скорой медицинской помощи.

Отремонтировали школы, открыли центры «Точка роста» на базе школ №14 и №44. Также продолжается строительство нового детсада. Открыли ДК «Полысаевец» на базе которого в городе создали первый кинозал на 207 мест. Создали в городе первую модельную библиотеку.

Произвели ремонт городского бассейна, построили спортивную площадку у стадиона имени Абрамова и площадку для экстремальных видов спорта. Для спортивной школы приобретен автобус. Отремонтировали 10 автомобильных дорог. Установлено 13 новых светофоров, организовано пять дополнительных пешеходных переходов.