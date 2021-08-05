В Кузбассе вновь изменят график работы поликлиник. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе изменят режим работы взрослых поликлиник. Министерство здравоохранения Кемеровской области сообщило, что медучреждения перейдут на обычный режим работы в выходные дни.

- По субботам взрослые поликлиники и амбулаторно-поликлинические подразделения медорганизаций будут открыты в соответствии с рабочим расписанием. Сделать заявку на вызов врача на дом в этот день недели можно за два часа до окончания работы поликлиники. В воскресенье в графике работы поликлиник - выходной день, - отмечает Минздрав Кузбасса.

Данное решение приняли, так как в области наблюдается тенденция к стабилизации процесса заболеваемости коронавирусом и внебольничными пневмониями. Также в Кузбассе снизилось количество вызовов скорой помощи, обращений в «красные» зоны поликлиник и вызовов медицинских сотрудников на дом из-за коронавирусной инфекции и пневмоний.