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Общество5 августа 2021 14:47

Губернатор Кузбасса рассказал, как изменился Березовский за 1000 дней

Врачи получили возможность оказывать населению ранее недоступные виды медицинской помощи
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Губернатор Кузбасса рассказал, как изменился Березовский за 1000 дней. Фото: АПК.

Губернатор Кузбасса рассказал, как изменился Березовский за 1000 дней. Фото: АПК.

Сергей Цивилев рассказал, что изменилось за тысячу дней подготовки к юбилею Кузбасса в Березовском. Особое внимание уделялось системе здравоохранения - возведено модульное здание врачебной амбулатории Барзасского отделения поликлиники №1 в 2020 году. Городская больница получила два новых автомобиля для оказания круглосуточной медицинской помощи жителям.

За время подготовки к 300-летию Кузбасса ввели в эксплуатацию 21 400 квадратных метров жилья, в том числе 70-квартирный жилой дом. Также капитально отремонтировали первое здание школы №1. Оборудовали пять центров «Точка роста» и на территории 2 общеобразовательных учреждений сделали многофункциональные спортивные площадки и воркаут-комплексы.

Открыли отделение дневного пребывания для граждан пожилого возраста и горожан с ограниченными возможностями здоровья в Центре социального обслуживания Березовского. Построили и ввели в эксплуатацию водопровод в поселке Барзас. Благоустроили шесть общественных пространств, отремонтировали 18 дворов, установили семь детских площадок, а до конца 2021 года будет еще две.

Отремонтировали 10,7 километров автомобильных дорог, обновили транспорт, город получил 13 автобусов повышенной комфортности. В детскую школу искусств поступили новые музыкальные инструменты. Новый автобус и новое оборудование появилось в Комплексной спортивной школе имени Александра Бессмертных.

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