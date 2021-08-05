Мобильный оператор Tele2 предложил своим абонентам необычную фишку

Новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое.

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, предложил клиентам самим выбирать название сети на экране мобильного телефона.

Новая услуга позволяет изменить на экране смартфона название сети Tele2 на любое другое. Это может быть имя любимого человека, необычный хештег, ник в компьютерной игре, название аккаунта в социальных сетях, любимой футбольной команды или просто новый веселый статус на каждый день.

Результаты пилотирования проекта показали, что услуга востребована у клиентов. Самыми популярными вариантами у участников пилота стали: географические названия, имена людей, названия брендов и компаний. Среди необычных идей у участников эксперимента – KUKUSIKI, Zuzliki и Bambaleilo.

На мировом и российском телеком-рынке мобильные операторы нередко используют название сети в смартфоне в качестве маркетингового инструмента. Тele2 стал первым оператором из «большой четверки», который предложил использовать такую фишку и абонентам.

Клиентам Tele2 для подключения услуги необходимо отправить USSD-запрос *709*1#. Абонент получит SMS с описанием опции, а в ответ направит свой вариант названия сети, оно изменится автоматически. При отключении услуги на экране смартфона вновь появится привычное название Tele2. Стоимость опции составит 50 рублей в месяц. Чтобы клиенты смогли попробовать и оценить новое предложение, в первые два дня оно доступно бесплатно. Изменить название сети за месяц можно неограниченное количество раз. Подробнее о новой услуге – на официальном сайте компании.