Женщина из Междуреченска похитила деньги, угрожая игрушечным пистолетом

Работница табачного киоска обратилась в дежурную часть с сообщением о том, что неизвестная женщина, угрожая пистолетом, похитила из кассы выручку в размере 25 000 рублей.

Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий установили личность подозреваемой. Ею оказалась 47-летняя жительница Междуреченска, ранее несудимая. После задержания и допроса выяснилось, что пистолет был игрушечным. Женщина взяла его из дома и, придя в табачный киоск, направила его на продавца с требованием отдать всю выручку. После получения денег, она закрыла павильон снаружи на ключ и скрылась. «Пистолет» и ключи выбросила, а похищенную сумму успела потратить.

В отношении похитительницы возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Согласно ей, максимальное наказание за такое преступление - 10 лет лишения свободы.