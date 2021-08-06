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Общество6 августа 2021 5:53

В Кемерове не смог приземлиться самолет из Москвы

В справочной пояснили, что это связано с непогодой
Амалия КВАРАЦХЕЛИЯ
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Утром 6 августа из-за непогоды задержались авиарейсы до Кемерова. Справочная аэропорта имени Алексея Леонова рассказала, что не смог приземлиться самолет, который летел из Шереметьево.

Из-сильного тумана, который покрыл все районы областного центра, самолету пришлось приземлиться в новосибирском аэропорту Толмачево. Авиарейс должен был приземлиться в 7.00, но его задержали до 10.15. Остальные авиарейсы приземлись в Кемерове с задержкой. Например, рейс из Санкт-Петербурга прибыл с опозданием на один час 15 минут.