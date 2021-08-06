Банк Уралсиб повысил ставки по вкладам в рублях

Фото: ПАО «Банк Уралсиб».

Банк Уралсиб повысил ставки по всей линейке рублевых вкладов. Ставки были повышены в среднем на 0,1 - 1,0 процентных пункта, в зависимости от вида вклада, срочности и других параметров. По базовым видам вкладов «Доход», «Рост», «Комфорт», в том числе, в рамках пакетов услуг - максимальные ставки составят до 5,9% годовых (с учетом надбавки при открытии в онлайн-банке).

Наибольшая ставка в линейке предлагается по срочному вкладу «Удачный старт» - 7% годовых при сроке размещения 3 года. Вклад могут открыть новые клиенты, которые до момента его открытия не являлись клиентами Банка Уралсиб.

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