Названы территории Кузбасса, где выявили 196 новых случаев коронавируса

Коронавирус в Кузбассе, последние новости на 6 августа. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кузбассе, по данным оперштаба, за минувшие сутки коронавирусная инфекция подтвердилась у 196 человек.

Больше всего случаев зарегистрировано в Кемерове - 38. В Новокузнецке - 34. В Прокопьевске - 16. В Междуреченске - 12. В Киселевске - 11. По девять - в Анжеро-Судженске и Белове. По восемь - в Ленинск-Кузнецком и Полысаеве. По семь - в Осинниках и Промышленновском МО. Пять - в Гурьевском МО. По четыре - Тайге, Беловском МР и Яшкинском МО. По три - в Юрге, Новокузнецком МР и Яйском МО. По два - в Крапивинском МО, Мариинском МР, Таштагольском МР. По одному - в Калтане, Мысках, Ижморском МО, Ленинск-Кузнецком МО, Тисульском МО.

Всего за весь период в Кемеровской области зарегистрировано 47 275 случаев заболевания коронавирусной инфекцией: 44 342 выздоровели, 1009 скончались, 12 759 - на домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах.