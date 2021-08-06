В Кузбассе женщину уволили с работы за отказ выйти из декретного отпуска. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Осинниках приставы восстановили женщину на работе, которую уволили незаконно с должности диспетчера транспортной компании. Об этом сообщили в управлении Федеральной службы судебных приставов по Кузбассу.

Жительница работала на 0,5 ставки диспетчером. В момент беременности она должна была проработать до декрета, а после уйти в отпуск по беременности и родам. Однако, малышу исполнилось 1,5 года и руководство компании потребовало, чтобы сотрудница вернулась на работу. Женщина отказалась выходить в данный период и ее уволили якобы за прогул. Городской суд признал, что приказ об увольнении является незаконным и обязал работодателя восстановить сотрудницу в должности.