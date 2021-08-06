В Новокузнецке сотрудник банка переодевался в женщину и брал кредиты на имя своих клиентов. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Новокузнецке суд вынес приговор 24-летнему мужчине. ГУ МВД по Кемеровской области сообщает, что горожанин обвиняется по статье «Кража». Уточняется, что в полицию обратилась 44-летняя жительница Мысков, которая рассказала, что кто-то оформил на нее кредит в размере 70 тысяч рублей. Отмечается, что женщина узнала о займе из банка, ей сообщили о просроченной задолженности. С аналогичным заявлением обратился и 62-летний новокузнечанин.

Полиция установила и задержала подозреваемого, которым оказался сотрудник банка. Пострадавшие именно к нему обращались за оформлением рассрочки на приобретаемые товары в магазинах города. В результате мужчина воспользовался персональными данными клиентов и оформил две кредитные карты на общую сумму 130 тысяч рублей. Деньги он снял в банкомате, перед этим переодевшись в женскую одежду, а после потратил их.

Уголовное дело направили в суд, который приговорил экс-сотрудника банка к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и 6 месяцев. Также он возместил материальный ущерб потерпевшим.