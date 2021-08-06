Россельхозбанк проанализировал тенденции в спросе россиян на разные виды недвижимости

Фото: Россельхозбанк.

Специалисты Центра макроэкономического и регионального анализа и прогнозирования Россельхозбанка проанализировали эти изменения, отметив ряд трендов в структуре выдач ипотечных кредитов в 2020-2021 гг. Одна из важнейших тенденций – это резкое повышение спроса на заемные средства для приобретения земельного участка, что объясняется ростом популярности загородного образа жизни и индивидуального жилищного строительства. Кроме того, на фоне роста цен и общей неопределенности в экономике в 2020 г существенно возросла доля вторичной недвижимости. В 2021 году доля нового жилья в общем объеме ипотечных выдач РСХБ вновь начала расти, вытеснив в апреле «вторичку» с лидирующей позиции.

В ближайшие полгода, по мнению экспертов банка, структура выдач ипотечных кредитов продолжит меняться. В частности, объем выдачи земельной ипотеки может несколько ослабить темпы своего роста, сохранив долю в общей структуре выдач на уровне 18% по итогам года. Ценовой фактор и изменение условий госпрограмм приведут к восстановлению спроса на вторичную недвижимость. Доля ипотечных кредитов на «вторичку» по итогам текущего года может вырасти на 42%, а на первичную недвижимость - до 36%.

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