В Новокузнецке у жителя на улице украли золото на 200 тысяч рублей. Фото: ГУ МВД Кузбасс.

В Новокузнецке жительница сообщила в полицию, что во дворе многоквартирного дома на земле лежит мужчина и просит о помощи. Полиция выяснила, что на горожанина напали двое мужчин, которые избили его и ограбили. ГУ МВД по Кузбассу уточнет, что сумма ущерба 200 тысяч рублей.

Сотрудники установили и задержали подозреваемых, ими оказались двое жителей 27 и 46 лет, старший был ранее неоднократно судим. Оказалось, что нападавшие завязали разговор с мужчиной, случился словесный конфликт. После горожанин ушел, а подельники догнали его в соседнем дворе, ударили несколько раз по голове, сняли с него золотую цепь, крест и кольцо.

Награбленное сдали в ломбард, а вырученные 41 тысячу потратили на алкоголь. Возбудили уголовное дело по статье «Грабеж» мужчинам грозит до семи лет лишения свободы. Золотые изделия вернут владельцу.