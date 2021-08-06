В центре Кемерова иномарка сбила переходившего дорогу по «зебре» мужчину. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кемерове автомобиль сбил пешехода на улице 50 лет Октября. В городской ГИБДД сообщается, что ДТП случилось около 9.00. Установлено, что водитель автомобиля Renault Arkana двигался со стороны улицы Васильева в сторону Красноармейской, произошел наезд на пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В Результате ДТП 47-летний мужчина получил травмы, ему назначили стационарное лечение. По предварительным данным, водитель нарушил правила проезда пешеходного перехода. Также отмечено, что пострадавший горожанин вез в руках самокат.